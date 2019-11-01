Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи

Первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал о перспективах создания в России своей спутниковой системы телефонной связи.

«В новом поколении системы «Гонец» планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России», — приводит РИА Новости слова Химочко.

В настоящее время на российском рынке спутниковой связи предоставлены иностранные компании — Iridium , Globalstar, Inmarsat и Thuraya.

Развёртывание спутниковой системы «Гонец» второго поколения с функцией телефонной связи начнётся в 2024 году. Орбитальная группировка будет насчитывать 28 аппаратов.

По словам Химочко, новая система будет в первую очередь нацелена на рынок промышленного интернета вещей.