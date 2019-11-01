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Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи 

RT на русском + ещё 15 4 часа назад
Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи
Фото: Роскосмос
Первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал о перспективах создания в России своей спутниковой системы телефонной связи.
«В новом поколении системы «Гонец» планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России», — приводит РИА Новости слова Химочко.
В настоящее время на российском рынке спутниковой связи предоставлены иностранные компании — Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya.
Развёртывание спутниковой системы «Гонец» второго поколения с функцией телефонной связи начнётся в 2024 году. Орбитальная группировка будет насчитывать 28 аппаратов.
По словам Химочко, новая система будет в первую очередь нацелена на рынок промышленного интернета вещей.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Iridium , РИА Новости
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