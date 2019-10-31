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В США временно запретили полёты китайских беспилотников 

News.ru 1 час назад
В США запретили полёты китайских беспилотников
Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министерство внутренних дел США ввело временный запрет на использование беспилотников, произведённых в Китае или имеющих китайские комплектующие. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя ведомства Ника Гудвина.
По словам Гудвина, запрет продлится до завершения анализа потенциальных рисков, связанных с использованием китайской продукции. Предполагается, что использование беспилотников угрожает американской инфраструктуре. Официальные структуры считают, что летающие машины могут собирать информацию, которая в дальнейшем станет доступна китайским властям или хакерам.
Министерство внутренних дел располагает примерно 800 беспилотниками, предназначенными для борьбы с лесными пожарами, контроля эрозии почв и инспекции гидротехнических сооружений.
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Теги:
Наука и техника , США , МВД , Китай
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