Xiaomi выпустит собственный телескоп

Xiaomi начала сбор средств на собственный телескоп и судя по цене на устройство, которое компания предлагает тем пользователям, которые все же дадут ей деньги, новый продукт может стать не менее массовым, чем фирменные смартфоны бюджетных линеек.

Так, модель, на которую Xiaomi собирает деньги, называется SCTW-70 и имеет на борту 70 мм объективом с фокусным расстоянием 500 мм, а также специальными линзами, благодаря которым устройство способно достигать 125-кратного увеличения. Для большего удобства транспортировки и лучшей защиты телескопа в комплекте также имеется рюкзак для переноски с изготовленной на заказ подкладкой из перламутра и хлопка. По словам компании, устройство от и до может быть собрано всего лишь за 1-2 минуты, что делает его использование доступным даже для новичков в данной сфере.

Стоит отметить, что одним из главных преимуществ телескопа от Xiaomi является его цена — для тех, кто поможет компании собрать деньги на его производство, будет действовать специальная цена в 52 доллара или 3 300 рублей.