Изображение складного Motorola RAZR утекло в Сеть

Изображение складного смартфона Motorola RAZR утекло в Сеть

Известный инсайдер Эван Бласс поделился в Twitter изображением готовящегося к показу смартфона с гибким экраном Motorola RAZR. Судя по посту, дизайн устройства напомнит пользователям мобильный телефон RAZR V3, выпущенный в 2004 году.

Motorola ранее начала рассылать приглашения изданиям на анонс нового устройства. Мероприятие пройдёт 13 ноября в Лос-Анджелесе, и новым девайсом практически наверняка окажется Motorola RAZR с гибким экраном.

В конце августа News.ru писал, что в Европейском регионе новая Motorola RAZR может поступить в продажу в декабре 2019-го или январе 2020-го. При этом ради снижения окончательной цены устройства производителю пришлось отказаться от топового «железа».

Предполагаемая цена Motorola RAZR составит $1500.