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Изображение складного смартфона Motorola RAZR утекло в Сеть 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Изображение складного Motorola RAZR утекло в Сеть
Фото: LeakerBabaIN/twitter.com
Известный инсайдер Эван Бласс поделился в Twitter изображением готовящегося к показу смартфона с гибким экраном Motorola RAZR. Судя по посту, дизайн устройства напомнит пользователям мобильный телефон RAZR V3, выпущенный в 2004 году.
Motorola ранее начала рассылать приглашения изданиям на анонс нового устройства. Мероприятие пройдёт 13 ноября в Лос-Анджелесе, и новым девайсом практически наверняка окажется Motorola RAZR с гибким экраном.
В конце августа News.ru писал, что в Европейском регионе новая Motorola RAZR может поступить в продажу в декабре 2019-го или январе 2020-го. При этом ради снижения окончательной цены устройства производителю пришлось отказаться от топового «железа».
Предполагаемая цена Motorola RAZR составит $1500.
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты , Эван Бласс
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