В NASA начали разработку полёта к Плутону 

Новая миссия должна завершить дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо планеты в июле 2015-го.
Как заявил руководитель обоих проектов Алан Стерн, прошлый визит не дал возможности проследить за тем, как текут ледники Плутона, как меняются времена года и геология планеты. По его словам, идея уже привлекла внимание руководства аэрокосмического агентства.
Новая миссия Стерна получила название Pluto Orbite и вошла в десятку перспективных проектов, которые могут реализовать в ближайшие десять лет.
Сейчас оценивается стоимость миссии. Предварительно, её могут начать в декабре 2028 года.