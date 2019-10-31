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В NASA начали разработку полёта к Плутону 

Говорит Москва + ещё 1 27 минут назад
В NASA начали разработку полёта к Плутону
Фото: NASA
Новая миссия должна завершить дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо планеты в июле 2015-го.
Как заявил руководитель обоих проектов Алан Стерн, прошлый визит не дал возможности проследить за тем, как текут ледники Плутона, как меняются времена года и геология планеты. По его словам, идея уже привлекла внимание руководства аэрокосмического агентства.
Новая миссия Стерна получила название Pluto Orbite и вошла в десятку перспективных проектов, которые могут реализовать в ближайшие десять лет.
Сейчас оценивается стоимость миссии. Предварительно, её могут начать в декабре 2028 года.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Алан Стерн , NASA
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