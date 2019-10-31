В NASA начали разработку полёта к Плутону

Новая миссия должна завершить дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо планеты в июле 2015-го.

Как заявил руководитель обоих проектов Алан Стерн , прошлый визит не дал возможности проследить за тем, как текут ледники Плутона, как меняются времена года и геология планеты. По его словам, идея уже привлекла внимание руководства аэрокосмического агентства.

Новая миссия Стерна получила название Pluto Orbite и вошла в десятку перспективных проектов, которые могут реализовать в ближайшие десять лет.

Сейчас оценивается стоимость миссии. Предварительно, её могут начать в декабре 2028 года.