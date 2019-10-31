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Пациент лишился рекордного по размерам зуба 

Популярная механика 1 час назад
Пациент лишился рекордного по размерам зуба
Фото: Max Lukas
Немецкий стоматолог Макс Лукас внесён в Книгу рекордов Гиннесса как доктор, удаливший самый больше в мире зуб у человека.
В сентябре 2018 года в клинику обратился житель Майнца, который жаловался на острую зубную боль. Проведя обследование, Макс Лукас выявил необычную аномалию — у пациента был крайне длинный зуб, который из десны виднелся примерно на четверть.
"Из-за гигантского клыка возникла опухоль и воспаление в верхней челюсти. Единственным вариантом лечения было срочное удаление зуба, который мог сломаться в любой момент и вызвать серьёзные осложнения", — заявил Макс Лукас Frankfurter Neue Zeitung.
Дантист из Оффенбаха провёл операцию, итогом которой стало удаление зуба длиной 37,2 мм. В течение года врач собрал необходимые документы и подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса и в конце октября 2019 года стоматолога официально признали рекордсменом. Предыдущий самый длинный зуб человека был зафиксирован в Индии — он был на 0,5 миллиметра короче, чем зуб пациента из Германии.
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Теги:
Наука и техника
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