Найден опровергающий представления о Вселенной объект

Астрономы Института астрономии Общества Макса Планка в Германии обнаружили в отдаленных областях Вселенной загадочный объект, который может изменить устоявшиеся представления об образовании звезд. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи наблюдали за квазаром P183 05, удаленном от Земли на 13 миллиардов световых лет. Они обнаружили, что свет от квазара проходит через облако газа и пыли, которое не пропускало некоторые длины волн. Это облако сформировалось через 850 миллионов лет после Большого взрыва, и ученые полагали, что оно возникло при взрыве звезд населения III. Однако выяснилось, что оно состояло из элементов, которые должны были возникнуть при взрыве звезд более старшего поколения, вспыхнувших как сверхновые типа Ia.

Известно, что жизненный цикл звезды, которая в итоге превращается в сверхновую Ia, занимает как минимум миллиард лет. Однако результаты предполагают, что эти звезды должны были эволюционировать слишком быстро, чтобы успеть породить облако. Исследователи полагают, что их находка может изменить либо представления о жизни звезд, либо космологические модели эволюции Вселенной.

Гипотетическое население III образовано первыми звездами, возникшими в первые сто миллионов лет после Большого взрыва. Они были очень массивными, а их продолжительность жизни составляла всего миллион лет.