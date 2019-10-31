Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден опровергающий представления о Вселенной объект 

Lenta.ru 57 минут назад
Найден опровергающий представления о Вселенной объект
Фото: Wikipedia
Астрономы Института астрономии Общества Макса Планка в Германии обнаружили в отдаленных областях Вселенной загадочный объект, который может изменить устоявшиеся представления об образовании звезд. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи наблюдали за квазаром P183 05, удаленном от Земли на 13 миллиардов световых лет. Они обнаружили, что свет от квазара проходит через облако газа и пыли, которое не пропускало некоторые длины волн. Это облако сформировалось через 850 миллионов лет после Большого взрыва, и ученые полагали, что оно возникло при взрыве звезд населения III. Однако выяснилось, что оно состояло из элементов, которые должны были возникнуть при взрыве звезд более старшего поколения, вспыхнувших как сверхновые типа Ia.
Известно, что жизненный цикл звезды, которая в итоге превращается в сверхновую Ia, занимает как минимум миллиард лет. Однако результаты предполагают, что эти звезды должны были эволюционировать слишком быстро, чтобы успеть породить облако. Исследователи полагают, что их находка может изменить либо представления о жизни звезд, либо космологические модели эволюции Вселенной.
Гипотетическое население III образовано первыми звездами, возникшими в первые сто миллионов лет после Большого взрыва. Они были очень массивными, а их продолжительность жизни составляла всего миллион лет.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Последние новости
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Наука , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка
Россиянин ворвался в детский сад и зарезал ребенка 325
В НАТО отказались от «ведения дел как обычно» с Россией
В НАТО отказались от «ведения дел как обычно» с Россией 487
Путин рассказал анекдот про бабушку
Путин рассказал анекдот про бабушку 12
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка 10
Бойня в Забайкалье: появилась новая версия
Бойня в Забайкалье: появилась новая версия 1313
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
01:28
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
Происшествия Криминал
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
00:36
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Шоу-бизнес
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
01:25
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Политика Украина
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
Больше видео