Ученые узнали об атмосфере до климатической революции

Ученые узнали, какой была атмосфера до климатической революции

Изучив образцы древнего льда из Антарктиды, ученые впервые получили данные о составе атмосферы земли за период от одного до двух миллионов лет назад. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Ледниковый покров Антарктиды формировался в течение нескольких миллионов лет. Изучая состав пузырьков воздуха, которые содержит древний лед, ученые определяют состав атмосферы Земли в далеком прошлом. Эти данные служат основой для построения палеоклиматических моделей, помогающих понять, как менялся климат нашей планеты.

Материалом для изучения при таких исследованиях являются ледяные керны — столбики льда, извлекаемые из скважин. Наиболее представительная коллекция таких кернов была собрана во время реализации Европейского проекта ледового бурения в Антарктиде (EPICA) в 1996-2005 годах. Возраст самых древних из них составляет 800 тысяч лет.

В течение полевого сезона 2015-2016 годов на участке Аллан-Хиллз в 210 километрах от американской антарктической станции Мак-Мердо была пробурена ледовая скважина глубиной 200 метров. Ученые выбрали этот участок, потому что здесь, в так называемом районе Голубых льдов находятся древнейшие льды на планете. Самые молодые слои, лежащие на поверхности, имеют возраст около одного миллиона лет, а залегающие на глубине — до двух миллионов и более.

Интервал геологического времени между одним и двумя миллиардами лет — самый интересный для палеоклиматологов. Дело в том, что примерно 1,24 миллиона лет назад произошла так называемая среднеплейстоценовая климатическая революция: длина ледниковых циклов увеличилась с 41 тысячи лет до 100 тысяч, амплитуда температурных колебаний возросла, а климат Земли в целом стал более холодным.

Исследователи ставили перед собой задачу, выяснить, насколько связаны эти события с изменениями в атмосфере содержаний парниковых газов, в первую очередь, углекислого газа и метана. Большинство современных климатических моделей основываются на положении о том, что колебания уровня парниковых газов являются главным фактором глобальных изменений. Для оценки достоверности этих моделей важно понять, насколько связь между климатом и уровнем парниковых газов соблюдалась в прошлом.

Ученые обнаружили, что в последние 800 тысяч лет амплитуды колебаний уровня CO2 и метана в атмосфере увеличились, в основном за счет более низких значений в период минимумов. Самые большие уровни этих газов в период от 2 миллионов до 1,24 миллиона лет и в последние 800 тысяч лет примерно равны.

В целом ученым удалось подтвердить, что и два миллиона лет назад наблюдалась довольно четкая связь между содержаниями парниковых газов в атмосфере и температурой.

"Один из важных результатов этого исследования — показать, что углекислый газ связан с температурой в этот более ранний период времени, — приводит пресс-служба Орегонского университета слова Эдварда Брука (Edward J. Brook), одного из соавторов исследования. — Это важная основа для понимания климата и калибровки моделей, которые предсказывают будущие изменения".

В ближайшие месяцы исследовательская группа продолжит работы на участке Аллан-Хиллз, и надеется получить образцы еще более древнего льда.