На межзвездной комете обнаружена вода

Комета 2I/Borisov, открытая 30 августа этого года крымским астрономом Геннадием Борисовым , — второй известный на данный момент межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Об этом говорят ее очень высокая скорость — более 150 тысяч километров в час и траектория, направленная под углом около 40 градусов относительно плоскости эклиптики, что для солнечной системы тоже нетипично.

Американские ученые под руководством Адама Маккея (Adam McKay) с помощью дифракционного спектрометра высокого разрешения ARCES, установленного в обсерватории Апачи-Пойнт (Нью-Мексико, США) детально изучили спектр кометы 2I/Borisov и обнаружили в нем характеристические линии кислорода 6300 Å, являющиеся индикатором присутствия воды.

Изучение спектра позволило астрономам определить скорость испарения воды с поверхности кометы — 6,3х1026 молекул в секунду.

Ранее в спектре кометы уже был обнаружен цианид (CN). Сравнив скорости испарения веществ, ученые вычислили соотношение CN/H2O в составе кометы, которое оказалось лежащим где-то в диапазоне 0.3-0.9%. По этому параметру она относится к классу комет повышенной активности, так как он несколько выше среднего значения для комет Солнечной системы. Тем не менее, оно не выходит за общие пределы значений, характерных для известных комет.

Это позволяет предполагать, что кометы в разных звездных системах образуются примерно одинаково.

Ознакомиться с деталями можно в препринте, опубликованном на ArXiv.org.