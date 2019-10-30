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Объяснена главная загадка Вселенной 

Lenta.ru 1 час назад
Объяснена главная загадка Вселенной
Фото: depositphotos.com
Физик-теоретик Массимо Цердонио (Massimo Cerdonio) из Падуанского университета в Италии предложил объяснение несовпадению значений постоянной Хаббла, полученной с помощью различных методов определения расстояний до далеких космических объектов. Согласно теории ученого, существует неизвестная частица, изменяющая скорость расширения Вселенной, сообщает издание Live Science.
Исследователь полагает, что этой частицей является уже предсказанный, но пока не обнаруженный аксион. Этот квант поля появился в очень ранней Вселенной и в настоящее время изменяет количество темной энергии, которая участвует в расширении.
В настоящее время стандартная космологическая модель «Лямбда-CDM» (ΛCDM) наиболее точно описывает эволюцию и строение Вселенной. Согласно этой модели, Вселенная имеет ненулевую положительную космологическую постоянную (лямбда-член), вызывающую ускоренное расширение.
ΛCDM позволяет вывести постоянную Хаббла, которая связывает расстояние до объекта со скоростью его удаления от наблюдателя, на основе свойств реликтового излучения (микроволнового фона), которое возникло спустя 380 тысяч лет после Большого взрыва. В этом случае постоянная Хаббла равна 67,4 километра в секунду на каждый мегапарсек. Изучение сверхновых типа Ia дало другую оценку, равную 74 километра в секунду на каждый мегапарсек. Другие методы также дают значение выше 70 километров в секунду на мегапарсек.
Несоответствия в определении постоянной Хаббла может объясняться в изменении скорости расширения Вселенной со временем, что, в свою очередь, зависит от изменения количества темной материи.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Италия
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