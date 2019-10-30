В Гродно найдена печать Владимира Мономаха

Вислая печать, предположительно, XII века, которая могла принадлежать князю Владимиру Мономаху, была найдена во время раскопок на территории Нового замка в белорусском Гродно

Находку сделал минский археолог Иван Спирин в Новом замке Гродно. Это вислая печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно. Такие свинцовые печати зажимались на шнурках прикрепленных к документам, например письмам.

Как сообщается на сайте Гродненского государственного историко-археологического музея, с печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху. На одной стороне изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел христианское имя Василий) а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи. Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 г.).

Напомним, что в 1116 г. великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) упоминается как гродненский князь в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно.

Новый замок Гродно — летняя резиденция короля Августа III, построенная в середине XVIII века рядом со Старым замком — древней крепостью, бывшей в разные годы резиденцией гродненских князей, великих князей Литвы и польских королей. В те времена строительству в исторических местах не предшествовали археологические раскопки, поэтому нет ничего удивительного в том, что печать XII века так и осталась лежать в земле. Было бы очень интересно узнать, к какому документу она когда-то была прикреплена, но такой возможности у нас нет и, вероятно, никогда не будет.