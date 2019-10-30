Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гродно найдена печать Владимира Мономаха 

Популярная механика + ещё 4 4 часа назад
В Гродно найдена печать Владимира Мономаха
Фото: Популярная механика
Вислая печать, предположительно, XII века, которая могла принадлежать князю Владимиру Мономаху, была найдена во время раскопок на территории Нового замка в белорусском Гродно
Находку сделал минский археолог Иван Спирин в Новом замке Гродно. Это вислая печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно. Такие свинцовые печати зажимались на шнурках прикрепленных к документам, например письмам.
Как сообщается на сайте Гродненского государственного историко-археологического музея, с печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху. На одной стороне изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел христианское имя Василий) а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи. Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 г.).
Напомним, что в 1116 г. великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) упоминается как гродненский князь в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно.
Новый замок Гродно — летняя резиденция короля Августа III, построенная в середине XVIII века рядом со Старым замком — древней крепостью, бывшей в разные годы резиденцией гродненских князей, великих князей Литвы и польских королей. В те времена строительству в исторических местах не предшествовали археологические раскопки, поэтому нет ничего удивительного в том, что печать XII века так и осталась лежать в земле. Было бы очень интересно узнать, к какому документу она когда-то была прикреплена, но такой возможности у нас нет и, вероятно, никогда не будет.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Популярная механика: последние новости
Раскрыто влияние лесов на вечную мерзлоту Раскрыто влияние лесов на вечную мерзлоту Учёные узнали дату и место появления предков современных людей Учёные узнали дату и место появления предков современных людей Секретный беспилотник США вернулся на Землю после рекордной космической миссии Секретный беспилотник США вернулся на Землю после рекордной космической миссии
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Наука , Иван Спирин , Гродно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль экстрадирует россиянина в США
Израиль экстрадирует россиянина в США 144
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление 453
Древний замок горит в Японии
Древний замок горит в Японии 2
Армию США признали не готовой к конфликту с РФ и КНР
Армию США признали не готовой к конфликту с РФ и КНР 86
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами 47
Видео
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
00:36
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Шоу-бизнес
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
01:25
Путин высказался о конфликте Зеленского с радикалами
Политика Украина
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
01:36
Зреет бунт. Ярош обратился к силовикам
В мире Украина
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины
03:45
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины
Политика
Забайкальский стрелок хотел убить одного
00:30
Забайкальский стрелок хотел убить одного
Происшествия
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
02:12
К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление
В мире Конфликты
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
00:21
Визит Путина в Венгрию связали с Украиной
Политика
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
03:08
Пока вы не уснули: японцы высадились на Курилах
В мире
Вележева прокомментировала снятие с рейса
00:36
Вележева прокомментировала снятие с рейса
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение