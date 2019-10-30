В спектре межзвездной кометы Борисова обнаружена вода

Ученые сообщили о первом обнаружении воды в составе межзвездной кометы 2I/Borisov. Предварительная версия статьи опубликована в архиве Корнеллского университета.

Комета 2I/Borisov, открытая 30 августа этого года сотрудником астрономической станции ГАИШ МГУ в Крыму Геннадием Борисовым , — всего лишь второй из известных межзвездных объектов, пролетающих через Солнечную систему.

8 декабря 2019 года 2I/Borisov максимально приблизится к Солнцу на расстояние примерно 300 миллионов километров — примерно вдвое больше расстояния от Земли до Солнца. Комета движется с огромной скоростью 150 тысяч километров в час и входит в Солнечную систему под углом около 40 градусов относительно орбитальной плоскости нашей планеты. Этих фактов достаточно для доказательства межзвездного происхождения этого небесного тела.

Для ученых наблюдения за ядром кометы Борисова, ее пылевым окружением, известным как кома, и сопровождающим ее вытянутым шлейфом из пыли и газа — хвостом кометы, — это уникальная возможность изучить вещественный состав космического объекта, зародившегося в другой звездной системе.

Американские ученые под руководством Адама Маккея (Adam J. McKay) с помощью дифракционного спектрометра высокого разрешения ARCES, установленного в обсерватории Апачи-Пойнт (Нью-Мексико, США) детально изучили спектр кометы 2I/Borisov и обнаружили в нем характеристические линии кислорода [OI] 6300 Å, являющиеся классическим индикатором присутствия воды.

Замеры потока в этой линии позволили ученым определить скорость образования воды — 6,3 х 1026 молекул в секунду. Ранее в спектре кометы уже был обнаружен циан (CN). Сравнив скорости образования циана и воды, ученые получили соотношение CN/H2O в составе кометы. По этому параметру она относится к классу комет повышенной активности, так как он несколько выше, чем среднее значение для комет Солнечной системы. Тем не менее, оно не выходит за общие пределы значений, характерных для известных комет.

Это позволяет предполагать, что кометы в разных звездных системах образуются примерно одинаково.