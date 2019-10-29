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Ученые предложили «алфавит» для квантовой связи 

РИА Новости 1 час назад
Ученые предложили «алфавит» для квантовой связи
Фото: ТАСС
Физики предложили использовать для квантовой связи структурированный свет вместо поляризованного. Это позволит перейти от двумерных режимов к многомерным, что сделает связь надежнее и быстрее. Результаты исследования опубликованы в журнале AVS Quantum Science.
Над созданием безопасной квантовой связи работают ученые многих стран. Традиционно протоколы квантовой связи реализуются с помощью поляризованного света, имеющего всего два состояния. Такие протоколы представляют собой двухуровневую систему с максимальной емкостью информационного носителя (фотона) в один бит.
Ученые из Университета Витватерсранда в ЮАР предложили использовать в квантовых протоколах структурированный свет, информационная емкость которого намного выше. Пространственные моды или паттерны такого света можно рассматривать в качестве букв алфавита квантовой информации.
"То, что мы действительно хотим, это сделать квантовую механику с паттернами света, — приводит слова ведущего автора исследования Эндрю Форбса (Andrew Forbes) пресс-служба Американского института физики. — Под этим мы подразумеваем, что свет может иметь различные узоры, которые можно сделать уникальными".
В принципе можно создать бесконечный набор паттернов для алфавита квантовой связи. Использование структурированного света обещает сделать ее еще быстрее и безопаснее, а также повысить устойчивость к внешнему шуму, например, колебаниям фонового освещения.
"Паттерны света — это путь к тому, что мы называем многомерными состояниями", — говорит Форбс. — К сожалению, инструментарий для управления ими все еще недостаточно развит и требует большой работы".
В квантовых технологиях в последнее время наблюдается большой прогресс. Использование пространственных режимов света позволяет осуществлять обмен фотонами в состоянии квантовой запутанности, а сама связь после появления протоколов многомерного распределения квантовых ключей стала более безопасной.
Структурированный свет позволит перейти к запутанным состояниям высокой размерности, как в их скалярных, так и в гибридных проявлениях, обещая множество новых квантовых приложений, которые станут основой следующей революции в квантовой коммуникации.
"Вместо двух измерений гибридные состояния обеспечивают доступ к многомерным состояниям, например, к бесконечному набору двумерных систем. Это выглядит как многообещающий путь к настоящей реализации квантовой сети, основанной на паттернах света", — сказал Форбс.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Эндрю Форбс , ЮАР
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