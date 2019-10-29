Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик

Умер академик Николай Анфимов

В возрасте 84 лет скончался академик Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты и последующим затоплением в Тихом океане космической станции «Мир» в марте 2001 года.

«Сегодня, 29 октября 2019 года, после продолжительной тяжёлой болезни скончался крупный учёный… организатор работ по космическим технологиям, действительный член Российской академии наук… Николай Аполлонович Анфимов», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

Руководство и коллектив госкорпорации выразили глубокие соболезнования родным и близким Анфимова.