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Умер академик Николай Анфимов 

RT на русском + ещё 8 17 минут назад
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик
Фото: РИА Новости
В возрасте 84 лет скончался академик Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты и последующим затоплением в Тихом океане космической станции «Мир» в марте 2001 года.
«Сегодня, 29 октября 2019 года, после продолжительной тяжёлой болезни скончался крупный учёный… организатор работ по космическим технологиям, действительный член Российской академии наук… Николай Аполлонович Анфимов», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте «Роскосмоса».
Руководство и коллектив госкорпорации выразили глубокие соболезнования родным и близким Анфимова.
11 октября в возрасте 85 лет скончался космонавт Алексей Леонов.
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Теги:
Наука и техника , Алексей Леонов , Роскосмос , РАН
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