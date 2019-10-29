Ученые обнаружили червей трех полов

Черви являются обитателями озера Моно, одного из самых больших водоемов в США , это озеро, которое имеет соленость в три раза больше, чем океан и экстремальный уровень щелочности.

Из-за таких особых условий озера, до сих пор считалось, что только два вида особей могут выжить в такой среде, креветки и мухи, которые могут «нырять» в такие воды.

Однако, калифорнийские исследователи решили пойти дальше и изучить, какие другие виды могут существовать в озере. После взятия нескольких образцов земли под водой они обнаружили еще восемь различных видов круглых червей.

Сюрпризом для ученых стало то, что один из восьми видов червей, который до этого не был обнаружен, смог размножаться в лаборатории. Изучив внимательнее этот вид, исследователи обнаружили, что такие черви имеют три пола: мужской, женский и гермафродит.

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Так как же, все-таки, они размножаются?

В то время как самцам и самкам нужно спариваться, чтобы размножаться, гермафродитные особи могут сделать это сами по себе. Исследования также показали, что мужские и женские особи размножаются быстрее, чем гермафродиты.

Джеймс Сихо Ли , один из исследователей, прокомментировал, что существование трех полов может быть объяснено тем, что "в то время как самки и самцы помогают сохранять генетическое разнообразие, гермафродиты могут развиваться в новых средах и создавать новые популяции там".

Кроме того, ученые обнаружили, что черви-родители, или родитель, помещают своих молодых особей в «сумку» так же, как кенгуру.