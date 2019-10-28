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Выдающихся российских ученых наградили орденами Александра Невского 

РИА Новости 1 час назад
Выдающихся российских ученых наградили орденами Невского
Фото: РИА Новости
Вице-президент Российской академии наук академик Валерий Козлов удостоен ордена Александра Невского, указ президента России об этом опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Также орденом Александра Невского награжден и научный руководитель Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Андрей Лагарьков.
Козлов получил ряд фундаментальных результатов в области прикладной математики, в частности, по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела.
Главными направлениями научной деятельности Лагарькова являются исследования в области так называемых метаматериалов, радиопоглощающих покрытий, стелс-технологий, физики низкотемпературной плазмы. Им выполнен цикл исследований нагрева тел, входящих в плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что имеет важное значение с точки зрения создания перспективных образцов вооружений.
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Теги:
Наука и техника , Общество , Александр Невский , Валерий Козлов , Андрей Лагарьков , РАН
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