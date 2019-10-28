Выдающихся российских ученых наградили орденами Невского

Выдающихся российских ученых наградили орденами Александра Невского

Также орденом Александра Невского награжден и научный руководитель Института теоретической и прикладной электродинамики РАН Андрей Лагарьков

Козлов получил ряд фундаментальных результатов в области прикладной математики, в частности, по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела.

Главными направлениями научной деятельности Лагарькова являются исследования в области так называемых метаматериалов, радиопоглощающих покрытий, стелс-технологий, физики низкотемпературной плазмы. Им выполнен цикл исследований нагрева тел, входящих в плотные слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью, что имеет важное значение с точки зрения создания перспективных образцов вооружений.