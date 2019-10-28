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Экологи взяли пробы воды из «багровой» реки в Москве 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Экологи взяли пробы воды из «багровой» реки в Москве
Фото: РИА Новости
Экологи взяли пробы воды из "багровой" реки в Тимирязевском районе Москвы, при первичном обследовании следов загрязнения воды не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Жители Тимирязевского района ранее сообщали в соцсетях, что заметили речку "багрового" цвета в районе Большого Садового пруда. Вода имела специфический запах.
"Проведено обследование Б. Садового пруда. Следов загрязнения, гибели флоры и фауны не выявлено. Органолептически посторонние запахи не ощущались. По результатам обследования акватории отобраны пробы воды для лабораторного исследования", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по результатам взятых проб воды, станет известно, существует ли загрязнение.
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Теги:
Наука и техника , Новости Москвы , РИА Новости
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