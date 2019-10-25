Ученые разгадали тайну извержения вулканов

Тайна извержения вулканов: ученые приблизились к ее разгадке

В самом начале изучение вулканических образцов происходило с помощью специальной поликапиллярной оптики. Только после этого начало использоваться синхронное излучение. Некоторое время назад специалисты проводили изучение горы Монте Нуово, которая находится рядом с Неаполем . Была получена ценная информация, которая приблизила к разгадке причин извержения вулканов, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.

Стоит отметить, что в остатках застывшей лавы, присутствует достаточно много информации, с помощью которой можно будет узнать о прошлом и будущем нашей планеты, а также более детально разобраться в причинах извержения вулканов. Для изучения используются современные физические методы, разработанные лучшими учеными. Профессор Дабагов рассказал о том, что образцы лавы исследовались с помощью сильного рентгеновского излучения. За счет этого все образцы оставались целыми. Эксперты смогли сделать рентгенограммы и томограммы изучаемых образцов, а также больше узнали о внутренних особенностях самых разных пород.

На данный момент ученые работают над созданием специального инструмента, с помощью которого можно будет проводить анализ томографического характера в лабораторных условиях. При этом в качестве дополнительного элемента будет использоваться маломощная рентгеновская трубка.