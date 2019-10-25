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Тайна извержения вулканов: ученые приблизились к ее разгадке 

Новости Планеты 1 час назад
Ученые разгадали тайну извержения вулканов
Фото: Reuters
В самом начале изучение вулканических образцов происходило с помощью специальной поликапиллярной оптики. Только после этого начало использоваться синхронное излучение. Некоторое время назад специалисты проводили изучение горы Монте Нуово, которая находится рядом с Неаполем. Была получена ценная информация, которая приблизила к разгадке причин извержения вулканов, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM.
Стоит отметить, что в остатках застывшей лавы, присутствует достаточно много информации, с помощью которой можно будет узнать о прошлом и будущем нашей планеты, а также более детально разобраться в причинах извержения вулканов. Для изучения используются современные физические методы, разработанные лучшими учеными. Профессор Дабагов рассказал о том, что образцы лавы исследовались с помощью сильного рентгеновского излучения. За счет этого все образцы оставались целыми. Эксперты смогли сделать рентгенограммы и томограммы изучаемых образцов, а также больше узнали о внутренних особенностях самых разных пород.
На данный момент ученые работают над созданием специального инструмента, с помощью которого можно будет проводить анализ томографического характера в лабораторных условиях. При этом в качестве дополнительного элемента будет использоваться маломощная рентгеновская трубка.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Неаполь
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