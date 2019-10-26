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Загадочное лунное вещество оказалось древним минералом 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Загадочное лунное вещество оказалось древним минералом
Фото: News.ru
Команда китайских учёных опубликовала снимки нового вещества, которое было найдено на обратной стороне Луны. Его обнаружил ровер «Юйту-2», который работает на спутнике Земли почти 10 месяцев.
По мнению астрономов, находка является минералами. Своему образованию они обязаны сильному удару некоего космического тела, пишет «Ридус».
Это был когда-то минерал, но потом в него врезался метеорит. Тогда он превратился в блестящее, а местами и тёмное стекло. Однако часть минералов потенциально может быть базальтовыми породами, возникшими в то время, когда Луна была более вулканически активной, — высказал мнение геолог NASA Дэн Мориарти.
Станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Основные задачи аппарата — анализ структуры грунта и замер уровня радиации, излучаемой звёздами. Ровер помогает сделать снимки Луны, брать пробы грунта и проводить наблюдения.
Как сообщал News.ru, «Юйту-2» на обратной стороне Луны обнаружил загадочное цветное вещество. У находки были зафиксированы необычный цвет и блеск, а также структура геля.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Пожар в Нотр-Даме , NASA , Ридус
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