Загадочное лунное вещество оказалось древним минералом

Команда китайских учёных опубликовала снимки нового вещества, которое было найдено на обратной стороне Луны. Его обнаружил ровер «Юйту-2», который работает на спутнике Земли почти 10 месяцев.

По мнению астрономов, находка является минералами. Своему образованию они обязаны сильному удару некоего космического тела, пишет «Ридус».

Это был когда-то минерал, но потом в него врезался метеорит. Тогда он превратился в блестящее, а местами и тёмное стекло. Однако часть минералов потенциально может быть базальтовыми породами, возникшими в то время, когда Луна была более вулканически активной, — высказал мнение геолог NASA Дэн Мориарти.

Станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Основные задачи аппарата — анализ структуры грунта и замер уровня радиации, излучаемой звёздами. Ровер помогает сделать снимки Луны, брать пробы грунта и проводить наблюдения.

Как сообщал News.ru, «Юйту-2» на обратной стороне Луны обнаружил загадочное цветное вещество. У находки были зафиксированы необычный цвет и блеск, а также структура геля.