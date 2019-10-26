Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Крупный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крупный астероид 1998 HL1 прошел в пятницу на расстоянии 6,21 млн км от Земли, то есть на расстоянии, более чем в 10 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, наибольшее сближение небесного тела диаметром около 550 м с Землей произошло в 13:17 по времени восточного побережья США (20:17 мск).
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) относит этот астероид к категории потенциально опасных, то есть тех небесных тел диаметром свыше 500 м, которые сближаются с Землей примерно на 7 млн км. Следующее сближение этого астероида с Землей произойдет 26 октября 2140 года, когда он окажется на расстоянии 6,1 млн км от нашей планеты.
До сих пор астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц, или 7 млн км около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам планетолога NASA Линдли Джонсона, число пока не известных астероидов в околоземном пространстве диаметром от 10 до 20 м может достигать нескольких миллионов.
В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027-2028 годах Lucy облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.
Видео дня. Полиция возбудила уголовное дело по факту оставления младенца на улице
ТАСС: последние новости
"Коллега будущего". Ученые показали последствия 20 лет сидячей работы "Коллега будущего". Ученые показали последствия 20 лет сидячей работы Рогозин сообщил, что космодром Восточный уже подготовили к зиме Рогозин сообщил, что космодром Восточный уже подготовили к зиме CNBC: SpaceX планирует 2 ноября провести огневое испытание двигателей Crew Dragon CNBC: SpaceX планирует 2 ноября провести огневое испытание двигателей Crew Dragon
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , NASA , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны выступило с жестким заявлением
Минобороны выступило с жестким заявлением163
Хваленую российскую ракету признали небоеспособной
Хваленую российскую ракету признали небоеспособной421
Опубликовано доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Опубликовано доказательства контрабанды США нефти из Сирии2
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
«Мисс Украина» ответила, чей Крым523
Харламов высмеял Соловьева
Харламов высмеял Соловьева
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
Стал известен заработок Малышевой
00:32
Стал известен заработок Малышевой
Шоу-бизнес
«Бандеровец поверил в себя»: скандал на «России 1»
00:30
«Бандеровец поверил в себя»: скандал на «России 1»
Общество
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
00:30
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
Происшествия
Хваленую российскую ракету признали небоеспособной
00:51
Хваленую российскую ракету признали небоеспособной
Армия Оружие
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
01:58
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
В мире Конфликты
Кровавый след: убит свидетель по делу Вороненкова
04:58
Кровавый след: убит свидетель по делу Вороненкова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение