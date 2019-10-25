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Названа причина смерти Александра Македонского 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Раскрыта причина смерти Александра Македонского
Фото: РИА Новости
Причиной смерти Александра Македонского стал панкреонекроз, заявили ученые из университета Аристотеля в Греции.
Как пишет издание Greek Reporter, в ходе исследования, начавшегося в 1995 году, эксперты тщательно проанализировали симптомы болезни и последние дни македонского царя, описанные античными историками передает РИА «Новости».
По словам автора исследования, почетного профессора медицины, доктора Томаса Герасимидиса, причиной смерти Александра стал тяжелый сепсис, вызванный острым панкреонекрозом. Это заболевание развилось из-за желчнокаменной болезни и пристрастия полководца к тяжелой пище и алкоголю.
«Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней», — говорится в исследовании.
После анализа работ древнегреческих историков Герасимидис отверг другие версии смерти Александра, включая малярию, пневмонию, брюшной тиф и лихорадку Западного Нила.
Напомним, в 2014 году британские токсикологи пришли к выводу, что Александр Македонский умер от отравления во время пира ядовитым растением белая чемерица.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , Александр Македонский , РИА Новости , Греция
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