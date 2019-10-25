Орнитологи разорились из-за дорогих смс от степных орлов

Орнитологи собрали более 100 тысяч рублей на слежку за степными орлами

Россияне перечислили более 100 тысяч рублей оператору связи для того, чтобы ученые могли отслеживать перемещение степных орлов с помощью смс, которые отправляют передатчики, установленные на птицах, сообщил РИА Новости главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин

Весной и летом 2019 года орнитологи пометили спутниковыми передатчиками пять степных орлов на Алтае и в Туве . Годом ранее ученым удалось установить передатчики на восемь степных орлов. Все установленные передатчики до сих пор работают. Однако в начале ноября руководитель проекта по мечению орлов Игорь Карякин сообщил о том, что в ближайшее время ученые не смогут отслеживать миграцию птиц из-за нехватки денег на смс из Ирана Пакистана , куда птицы отправились на зимовку. По данным Карякина, орлиные перелеты уже привели к отрицательному балансу в 240 тысяч рублей.

"В начале октября мы объявили сбор средств для оплаты смс-сообщений от орлов. К настоящему моменту удалось собрать около 100 тысяч. Сейчас трех орлов до конца года оплатили — это 25 тысяч. Из проблемных еще пять и пять на подходе в жуткий роуминг. Люди кидают деньги кто по 100, кто по 400 рублей. Надеюсь, хотя бы еще на двух орлов удастся собрать деньги", — сообщил Карякин.

Как ранее уточнял орнитолог, вес орлиного передатчика не превышает 35 граммов. Орнитологи программируют, с какой частотой передатчик сообщает данные, благодаря частым смс можно понять, как орел преодолевает препятствия, где останавливается на ночлег, где зимует. Данные с трекеров позволяют понять миграционные пути птиц и принять меры по сохранению пернатых.

"Любых угрожаемых птиц надо отслеживать, так как только знание того, куда и как летают птицы на зимовку, может выявить угрозы, уязвимые места и наладить там охрану. Благодаря трекерам мы знаем, где зимуют российские птицы, где проводят первые годы своей жизни, и там, не распыляясь на другие территории, прилагаем усилия по их охране, создаем сеть специалистов, которые в этих странах нам помогают в охране птиц", — пояснил Карякин.

Он также отметил, что одна линия электропередачи без защиты может стать причиной гибели в степи десятка орлов, а точно такая же ЛЭП в месте зимовки или в точке остановки на пути миграции убьет 1000 орлов. Поэтому важно выявлять такие уязвимые места для птиц и именно там в первую очередь реализовывать мероприятия по их охране.

За время существования программы по мечению степных орлов и балобанов с помощью трекеров ученым удалось установить около 50 устройств. В 2019 году они повесили семь передатчиков.

Как отмечает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, сегодня основными угрозами степному орлу в России остаются: линии электропередачи, браконьерство и отравление птиц пестицидами во время миграции в тех странах, где яды используются для борьбы с грызунами. Так, в начале 2000-х годов в результате травли полевки Брандта в Монголии степные орлы России, мигрировавшие через Монголию, массово гибли, численность популяции степного орла была подорвана. В некоторых районах Тувы птицы исчезли на 10-15 лет.

Степной орел был самым многочисленным орлом Северной Евразии 30 лет назад, однако в настоящее время его численность сильно сократилась, а гнездовой ареал сильно сжался. В мире насчитывается не более 40 тысяч пар степных орлов, из них в России обитает от 2,1 до 3,1 тысячи пар.