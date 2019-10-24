Пластиковый мусор превратили в полезные жидкости

Ученые нашли способ превратить пластиковые отходы в полезные жидкие продукты — такие как моторные масла, смазки, моющие средства и даже косметику. Статья об исследовании вышла в журнале ACS Central Science.

Ежегодно во всем мире создается 380 миллионов тонн пластика. И поскольку рынок пластмасс продолжает расти, многие аналитики предсказывают, что его производство может увеличиться в четыре раза к 2050 году. Более 75% этих пластиковых материалов выбрасываются после одного использования. Многие из них попадают в наши океаны и водные пути, нанося вред дикой природе и распространяя токсины.

Оставаясь в дикой природе или на свалках, пластмассы не разрушаются, потому что внутри их молекул имеются очень прочные связи между атомами углерода. Вместо этого они распадаются на более мелкие частицы — микропластик. В то время как некоторые люди видят эти сильные связи как проблему, группа ученых из США увидела в этом возможность.

Они создали катализатор, который состоит из наночастиц платины размером всего в два нанометра, осажденных на нанокубах перовскита, длиной 50-60 нм. Команда выбрала перовскит SrTiO3, потому что он стабилен при высоких температурах и давлениях и является исключительно хорошим материалом для преобразования энергии.

Наночастицы платины, нанесенные на нанокубы из перовскита Northwestern University/Argonne National Laboratory/Ames Laboratory

Для нанесения наночастиц на нанокубы команда использовала метод атомно-слоевого осаждения, разработанный в Аргоннской национальной лаборатории, который позволяет точно контролировать перемещение наночастиц на необходимую поверхность. При умеренном давлении и температуре катализатор расщепляет связи между атомами углерода в пластике. Это позволяет получить полезные для общества жидкие вещества с высокой чистотой. Ученые показали, что из пластика можно получить моторное масло, смазочные материалы, воски или моющие средства и косметику.