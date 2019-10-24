Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Томас Герасимидис, почетный профессор медицины из Университета Аристотеля в Салониках , и его команда огласили итоги многолетнего исследования, в рамках которого была установленна возможная причина смерти Александра Македонского

Об открытии рассказывает Greek Reporter. Греческие ученые начали свое исследование еще в 1995 году. Его результаты не совпадают с данными других исследователей. Чуть ранее были выдвинуты предположения, что Александр Македонский умер от малярии или пневмонии.

Доктор Герасимидис и его команда сосредоточились на изучении симптомов, описанных в исторических источниках, которые проявились у великого завоевателя в последние дни его жизни.

Они пришли к выводу, что Александр умер от острого панкреонекроза — заболевания поджелудочной железы, вызванного осложнением острого панкреатита. Такая болезнь может стать следствием обильного питания и употребления вина.

Симптомы панкреонекроза исследователи обнаружили в трудах Арриана, Птолемея, Плутарха, Квинта Курция и других историков древности. Источники указывают на то, что болезнь Александра длилась всего 14 дней.

"Она сопровождалась сильной болью в животе после обильного приема пищи и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневной прогрессирующей, фатальной деградацией в течение 14 дней", — пишет доктор Герасимидис в своем исследовании.

В первый же день Александр испытал сильные боли в животе, сопровождавшиеся высокой температурой. Врачи вызвали у него рвоту — это был весьма распространенный в то время метод лечения. Затем последовали холодные ванны, вероятно для того, чтобы у пациента спала температура.

На второй день Александр был истощен, его знобило, и по-прежнему болел живот. Несмотря на это, он отправился во дворец своего военачальника Мидиоса, где снова съел "тяжелую" пищу и выпил много вина.

На третий день высокая температура Александра сопровождалась обильным потоотделением и ознобом. Тогда же он начал испытывать трудности с дыханием и признался, что чувствует себя истощенным.

В последующие дни здоровье великого завоевателя только ухудшалось. У него начались галлюцинации, ему все труднее было общаться с окружающими. 13 июня 323 года до н.э. в возрасте 33 лет Александр Македонский скончался.

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом. В своем исследовании команда также объясняет, почему она отвергла другие, ранее высказанные теории.

Так, греческие ученые утверждают, что хотя малярия и сопровождается лихорадкой, она обычно не вызывает смерти таким образом и так быстро, как она описана в древних источниках.

Теория о пневмонии была отвергнута, поскольку это заболевание редко сопровождается острой болью в животе. Брюшной тиф был исключен из списка "подозреваемых", поскольку в то время не было эпидемии. Кроме того, симптомы не совпадают.

Кстати, не так давно другими исследователями было высказано предположение, что Александр Великий страдал синдромом Гийена-Барре — редким расстройством, при котором иммунная система организма поражает нервы, что приводит к полному параличу. Но греки не согласились и с этой версией.