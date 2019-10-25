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Дмитрий Рогозин летит в Пермь. Программа визита 

Ura.Ru 55 минут назад
Рогозин летит в Пермь
Фото: URA.RU
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 25 октября прибывает в Пермь. О программе визита главы госкорпорации «URA.RU» рассказали в пресс-службе губернатора Прикамья Максима Решетникова.
В планах Дмитрия Рогозина — посещение производственных площадок завода «Протон-ПМ», где реализуются многомиллиардные проекты.
«Дмитрий Олегович запланировал визит на площадку «Протон-ПМ», который реализует проект [инновационного промышленного кластера] «Технополис Новый Звездный». Ожидается также, что он посетит производственные мощности НПО «Искра»», — сообщили в пресс-службе главы региона.
Глава Роскосмоса осмотрит Специализированный центр литейных компетенций (объем финансирования — более 2,5 млрд рублей) и строящийся комплекс линий по нанесению электрохимических покрытий (объем инвестицией — 10,8 млрд рублей), реализуемые ПАО «Протон-ПМ».
Комплекс создается для последующего серийного изготовления здесь ракетных двигателей РД-191 для семейства ракет-носителей класса «Ангара». Накануне визита Дмитрия Рогозина в Перми в закрытом режиме прошла ракетостроительная конференция.
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