Дмитрий Рогозин летит в Пермь. Программа визита

В планах Дмитрия Рогозина — посещение производственных площадок завода «Протон-ПМ», где реализуются многомиллиардные проекты.

«Дмитрий Олегович запланировал визит на площадку «Протон-ПМ», который реализует проект [инновационного промышленного кластера] «Технополис Новый Звездный». Ожидается также, что он посетит производственные мощности НПО «Искра»», — сообщили в пресс-службе главы региона.

Глава Роскосмоса осмотрит Специализированный центр литейных компетенций (объем финансирования — более 2,5 млрд рублей) и строящийся комплекс линий по нанесению электрохимических покрытий (объем инвестицией — 10,8 млрд рублей), реализуемые ПАО «Протон-ПМ».

Комплекс создается для последующего серийного изготовления здесь ракетных двигателей РД-191 для семейства ракет-носителей класса «Ангара». Накануне визита Дмитрия Рогозина в Перми в закрытом режиме прошла ракетостроительная конференция.