В России оценили шансы появления ракеты, как у SpaceX

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин заявил, что в России существует перспектива появления ракеты, которая возвращается на Землю. По его словам, такой аппарат позволит запускать как спутники, так и космонавтов.

Отдельно он отметил экономичность новой технологии для бюджета: повторное использование позволяет перераспределить деньги на другие сферы, передаёт «ПолитЭксперт».

Подобная ракета — это полезно. Это большая экономия средств, потому что одно дело, когда мы ракету запустили (а это всё-таки очень дорого) и она безвозвратно улетает, а так она всё-таки возвращается и её можно будет использовать ещё, — подчеркнул он.

Однако эксперт напомнил, что в РФ нет достаточно крупных частных компаний для такой разработки. Он привёл в пример компанию SpaceX из США.

У нас в России нет таких крупных компаний. Компанию Маска тоже финансирует NASA, которое берёт деньги из американского бюджета. С точки зрения разработки — это возможно, но чтобы это реализовать, нужно получить финансирование, — заключил Галкин.

Ранее News.ru писал, что российская частная компания Laros aviaSpace разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей лёгкого класса. Первый аппарат — ЛАРОС РН-1 — планируется запустить в космос и посадить обратно на Землю в 2020 году.