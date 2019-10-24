Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России оценили шансы появления ракеты, как у SpaceX 

News.ru 1 час назад
В России оценили шансы появления ракеты, как у SpaceX
Фото: vk.com/roscosmos
Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин заявил, что в России существует перспектива появления ракеты, которая возвращается на Землю. По его словам, такой аппарат позволит запускать как спутники, так и космонавтов.
Отдельно он отметил экономичность новой технологии для бюджета: повторное использование позволяет перераспределить деньги на другие сферы, передаёт «ПолитЭксперт».
Подобная ракета — это полезно. Это большая экономия средств, потому что одно дело, когда мы ракету запустили (а это всё-таки очень дорого) и она безвозвратно улетает, а так она всё-таки возвращается и её можно будет использовать ещё, — подчеркнул он.
Однако эксперт напомнил, что в РФ нет достаточно крупных частных компаний для такой разработки. Он привёл в пример компанию SpaceX из США.
У нас в России нет таких крупных компаний. Компанию Маска тоже финансирует NASA, которое берёт деньги из американского бюджета. С точки зрения разработки — это возможно, но чтобы это реализовать, нужно получить финансирование, — заключил Галкин.
Ранее News.ru писал, что российская частная компания Laros aviaSpace разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей лёгкого класса. Первый аппарат — ЛАРОС РН-1 — планируется запустить в космос и посадить обратно на Землю в 2020 году.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
News.ru: последние новости
NASA показало «портал в другое измерение» NASA показало «портал в другое измерение» Крупный тектонический разрыв активизировался впервые за 500 лет Крупный тектонический разрыв активизировался впервые за 500 лет Дорогу Понтия Пилата раскопали археологи в Иерусалиме Дорогу Понтия Пилата раскопали археологи в Иерусалиме
Комментарии
Наука и техника , Наука , Оружие , Александр Галкин , SpaceX , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Имитацию США бомбардировки Крыма объяснили
Имитацию США бомбардировки Крыма объяснили34
«Отказались подписывать»: новый поворот в деле Хачатурян
«Отказались подписывать»: новый поворот в деле Хачатурян57
В итогах доклада о химатаке в Сирии усомнились
В итогах доклада о химатаке в Сирии усомнились
Соловьев высказался о преемнике Путина
Соловьев высказался о преемнике Путина372
Госдеп опубликует документы по Украине по решению суда
Госдеп опубликует документы по Украине по решению суда
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение