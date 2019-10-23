Астрономы нашли «космического „монстра“ древней вселенной

Международный коллектив астрономов обнаружил одну из первых гигантских галактик Вселенной. Свет от неё дошёл до Земли за 12,5 млрд лет. Учёные установили, что галактика чрезвычайно активна: по темпам образования новых звёзд она в 100 раз превосходит Млечный Путь. В 2021 году космический телескоп имени Джеймса Уэбба подробно исследует обнаруженный объект.
Международная команда астрономов из Австралии, Дании, Нидерландов, США и Швейцарии обнаружила одну из первых гигантских галактик нашей Вселенной. Излучение космического объекта зафиксировал комплекс радиотелескопов ALMA (Атакамской большой миллиметровой антенной решётки). Свет от галактики шёл к Земле 12,5 млрд лет. Об открытии сообщается в издании Astrophysical Journal.
«Как мы выяснили, это на самом деле массивная, монструозная галактика, насчитывающая столько же звёзд, сколько и наш Млечный Путь. При этом она чрезвычайно активна: по темпам образования новых звёзд она в 100 раз превосходит нашу Галактику», — сообщил один из авторов работы Иво Лаббе из Технологического университета Суинбёрна (Австралия).
Учёные предполагали, что на самом раннем этапе развития Вселенной существовали быстро развивающиеся «галактики-монстры», но до сих пор не было никаких доказательств их существования. Из-за этого в шутку астрономы даже сравнили подобные объекты с йети — «снежными людьми».
Исследователи отмечают, что объект полностью скрыт облаками космической пыли, нагретой звёздами, и наблюдаемое излучение вызвано свечением мельчайших частиц.
Чтобы заглянуть сквозь пылевую завесу и увидеть древнюю галактику, нужна более мощная аппаратура, отмечают исследователи. На март 2021 года запланирован запуск космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST), который должен подробно исследовать обнаруженный объект и отыскать других скрытых во Вселенной «монстров».
«JWST сможет посмотреть сквозь пылевую завесу и покажет, насколько велики эти галактики на самом деле и как быстро они растут», — отметила один из авторов работы, астроном Аризонского университета Кристина Уильямс.