Найден скелет жертвы неуклюжей казни

Италии археологи нашли скелет жертвы пыточного колеса и неуклюжего обезглавливания, сообщают «Вести. Медицина».

Некоторое время назад сотрудники Миланского университета приступили к раскопкам у одного из соборов в Милане и обнаружили захоронение 13 века, а в нем — скелет молодого человека 17-20 лет.

Скелет хорошо сохранился, при этом кости его рук и ног были раздроблены, но симметрично. В этой связи ученые предположили, что тот был колесован.

Этот вид казни, по некоторым сведениям, подразумевал опускание тяжелого деревянного колеса на конечности жертвы, прикрепление сломанных рук и ног к колесу, нанесение дополнительных травм лезвиями, огнем или чем-то еще, постановку колеса на шест и оставление жертвы на съедение птицам.

В Европе пыточное колесо применялось примерно до 1500 года. В северной Италии с его помощью казнили чаще всего тех, кто был заподозрен в распространении чумы.

Кроме следов колесования у основания черепа найденного в Милане скелета были обнаружены необычные, линейные, переломы. Согласно теории экспертов, они — следствие «неуклюжей» пытки обезглавливания.