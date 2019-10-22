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Внешность средневекового человека воссоздали по скелету 

Газета.Ru 1 час назад
Внешность средневекового человека воссоздали по скелету
Фото: AOC Archaeology Group
Скелет, захороненный 600 лет назад, помог ученым воссоздать внешность средневекового человека, сообщает Sky News.
Останки были обнаружены во время реконструкции Художественной галереи Абердина в 2015 году.
С помощью скелета и технологии реконструкции лица экспертам удалось получить достоверное изображение средневекового человека.
Мужчина, чьи останки использовались для реконструкции, был не моложе 46 лет, его рост составлял от 158 до 167 см. Ученые предполагают, что он страдал от заболевания суставов и имел проблемы с зубами.
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Наука и техника , Наука , Sky News
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