«Нелепо и неконституционно»: ученые о новых законах

«Нелепая и неконституционная норма». РАН просит отменить правила об изоляции ученых

Российская академия наук просит отменить правила об изоляции ученых. Президиум РАН уже направил соответствующее обращение в Минобрнауки , сообщает РБК. Речь о регламенте, согласно которому ученые должны получать разрешения на встречи с иностранцами, а затем отчитываться об этих контактах.

Ситуацию Business FM прокомментировал вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов

Алексей Хохлов, вице-президент Российской академии наук: «Эти ограничения совершенно ни на чем не основаны, мы считаем, что если люди занимаются секретными разработками, то для этого существует закон о государственной тайне, есть какие-то ограничения для людей, связанных с коммерческой тайной. Но если ученые не работают в этих областях, то нет никаких оснований, более того, незаконно какие-либо ограничения накладывать на этих ученых. У нас же есть некие ориентиры, указ президента России от 7 мая 2018 года, на основе этого указа выдвинуты нацпроекты о науке и об образовании, и там очень много внимания уделяется контактам с зарубежными учеными, приглашению в вузы иностранных студентов и так далее. Все это не сможет осуществляться, если у нас будут реализованы те регламенты, которые предлагает Министерство науки и высшего образования. Да и вообще, мы считаем, и мы это отмечаем в своем постановлении, что даже существующий уровень научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов будет деградировать, поскольку изоляция всегда ведет к стагнации и загниванию».

Новые правила контактов российских ученых с иностранцами иногда просто невыполнимы, говорит ведущий научный сотрудник лаборатории биомеханики НИИ механики МГУ Андрей Цатурян.

Андрей Цатурян, ведущий научный сотрудник лаборатории биомеханики НИИ механики МГУ: «Все крупные университеты, большинство институтов РАН, то есть это подавляющее большинство образовательных организаций России. Понятно было бы, и вообще, как происходит во всех странах, если бы речь шла о сотрудниках, о конкретных людях, имеющих доступ к гостайне. А оно распространяется на всех сотрудников таких организаций. Это, конечно, совершенно нелепая и неконституционная норма. Что касается практического применения, это означает, что просто невозможно провести международную конференцию реально в России. Более того, там же речь идет о том, что эти же требования относятся не только к иностранцам, но и к российским гражданам, которые работают в иностранных организациях. У нас есть в России, в Москве, люди, которые одновременно работают в зарубежных организациях, то есть он внутри себя должен сам спрашивать разрешения за пять дней, можно ли ему с собой поговорить в неофициальной обстановке. Короче, это абсолютно нелепый приказ. Ясно, что реально его выполнить невозможно и никто его выполнять не будет».

Минобрнауки утвердило порядок встреч с иностранцами в августе. Ряд научных институтов и вузов уже приняли регламенты, повторяющие эти ограничения. В министерстве обращение РАН с просьбой отменить новые правила пока никак не прокомментировали.