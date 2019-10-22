Россиянам стоит приготовиться жить без Фейсбука

Россия неизбежно вмешается в предстоящие в США президентские выборы. По крайней мере, в это верит один из самых влиятельных людей в мировой высокотехнологической индустрии, глава компании Фейсбук Марк Цукерберг. Почему он делает столь радикальные заявления — и какие последствия в связи с этим могут ожидать рядовых пользователей Фейсбука в России?

Основатель и бессменный руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о неминуемом вмешательстве России, Китая Ирана в американские президентские выборы в 2020 году.

«Мы видим сейчас, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы. Одна из причин моей уверенности относительно 2020 года кроется в том, что мы с 2016 года сыграли роль в защите от вмешательства во все важные выборы — во Франции, Германии, в ЕС в целом, в Индии, Мексике и Бразилии» — поведал миллиардер.

Вице-президент Facebook Гай Розен привел пример того, как Facebook не покладая рук сражается с трехглавой российско-иранско-китайской гидрой: «Мы в последние три года проводили работу по идентификации новых возникающих угроз и нейтрализации скоординированного неавторизованного поведения на наших платформах. Только за минувший год мы устранили более 50 таких сетей, во многих случаях в преддверии крупных демократических выборов. В рамках попыток противодействовать зарубежным кампаниям влияния этим утром мы удалили четыре отдельные группы аккаунтов и страниц в Facebook и Instagram. Три из них имели иранское происхождение, одна — российское», — написал он в понедельник вечером.

Розен не уточнил, какая группа российских аккаунтов имеется в виду. Но по совпадению, на прошлой неделе была удалена группа Russia Beyond, которая рассказывала о традиционной русской еде, а как раз в понедельник был наложен запрет на распространение в Facebook новостной ленты англоязычной версии сайта «Православие.Ru» — Orthochristian.com. Как русская кулинария и православный сайт угрожают американским выборам — представить сложно.

«Мы удалили эти сети на основании их действий, а не опубликованного контента. В каждом случае люди, стоящие за этими действиями, координировались друг с другом и использовали подложные учетные записи для выдачи себя за других, что и стало основанием для нашего шага», — пояснил представитель в компании.

Мария Захарова и Маргарита Симоньян дружно раскритиковали за эти ничем не подкрепленные обвинения компанию Facebook в целом и Цукерберга лично, но надо честно и объективно признать одну простую вещь. Ни у российского МИДа , ни, тем более, у телеканала RT и МИА «Россия сегодня» нет никаких эффективных инструментов воздействия ни на Facebook, ни на Цукерберга. А вот Цукерберг, да и в принципе любой отвечающий за борьбу с «российским вмешательством» сотрудник Facebook может в любой момент без объяснения причин заблокировать аккаунты МИДа, RT, а также Захаровой и Симоньян.

Сложно вести дискуссию на территории оппонента в условиях, когда оппонент может в любой момент нажать кнопку и навсегда заткнуть тебе рот. Но именно этим и заняты те, кто пытается донести до американцев позицию России.

Впрочем, слишком сильно винить в происходящем Цукерберга тоже не стоит. Он глава корпорации, которую придумал и основал, но у него нет даже блокирующего пакета акций — он владеет 24 процентами. Скандал с Cambridge Analytica обошелся лично Цукербергу в 8 миллиардов долларов из-за резкого снижения стоимости компани. Это значит, остальные акционеры потеряли в три с лишним раза больше. Следующего подобного падения акционеры могут и не простить, а Цукерберг слишком молод, чтобы уходить на покой, но и не настолько молод, как Павел Дуров , который после изгнания из «Вконтакте» придумал не менее успешный Telegram.

При этом обвинения в том, что Россия вмешивается в выборы посредством Facebook, неизбежны, как сами выборы. Цукерберг, Розен и другие топ-менеджеры компании изо всех сил пытаются максимально подстраховаться: «Смотрите, смотрите, мы находим русских (а также китайских и иранских) троллей и превентивно их уничтожаем!»

Проблема в том, что это не поможет. Ситуация, в которой оказалось руководство Facebook, лучше всего описывается старым интернациональным анекдотом. К раввину приходят юноша, который получил наследство и спрашивает, в какой банк ему положить деньги, и невеста, которая спрашивает, как правильнее лечь на брачное ложе.

— Как не ложись, тебя все равно поимеют, — отвечает ребе девушке и добавляет в адрес юноши, — к вам, молодой человек, это тоже относится.

Что бы ни сделала администрация Facebook, их все равно будут обвинять в недостаточном противодействии России. Пожалуй, у Цукерберга есть только один вариант действий, в котором он сможет заявить «я сделал все, что мог».

Как известно, и в Китае, и в Иране Facebook находится под запретом властей. Иностранцы и особо любопытные китайцы и иранцы пользуются соцсетью через VPN и анонимайзеры. Поэтому если Facebook поставит блокировки этих стран со своей стороны, принципиально для их граждан и мира ничего не изменится.

В России политические фрики регулярно требуют запретить Facebook, но, разумеется, никто всерьез к этой хайпожорной клоунаде не относится. Получается, что Россия — это единственная страна из обвиненных во вмешательстве в американские выборы, где Facebook не заблокирован изнутри. И единственный способ для Цукерберга прийти в Конгресс и заявить, что он предпринял все возможное для предотвращения российского влияния на выборы — это отключить доступ в Facebook для пользователей из России.

Технически это несложно, не намного сложнее, чем заблокировать несколько российских и иранских групп.

Американское общественное мнение воспримет это если не с восторгом, то как минимум, с пониманием — ну да, вмешиваются, их предупреждали, по-хорошему не понимают, что ж поделаешь. А то, что граждане России продолжат пользоваться соцсетью через VPN и анонимайзеры — ну, за это Цукерберг не отвечает.

Конечно, в этом случае будут некоторые финансовые потери — в России Facebook зарабатывает на рекламе. Но они будут на порядок меньше, чем если какой-нибудь особо яростный американский демократ предложит национализировать Facebook и его поддержит особо яростный республиканец. Или многомиллиардный штраф. Или уголовное дело лично против Цукерберга — вариантов много.

Предусмотрительные пользователи Facebook регулярно скачивают свои аккаунты, чтобы не потерять информацию. Похоже, что настало время сделать это всем российским любителям американской социальной сети и подготовить запасные плацдармы «Вконтакте», Telegram или даже старом добром «Живом журнале».

Вполне вероятно, что скоро пригодится.