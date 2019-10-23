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Россия бесплатно доставит на орбиту итальянский спутник 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Россия бесплатно доставит на орбиту итальянский спутник
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Компания «Главкосмос пусковые услуги» отправит вместе с южнокорейским аппаратом CAS-500-1 на космическую орбиту спутник SIMBA, созданный в Римском университете Сапиенца.
Аппарат, предназначенный для отслеживания передвижений и поведения животных в Кенийском национальном парке, победил в конкурсе, который проводили «Главкосмос пусковые услуги» и Международная федерация астронавтики. Об этом объявила директор по маркетинговым коммуникациями российской компании Мила Савельева, передаёт РИА Новости.
Второе и третье места заняли команда студентов из Словакии, Венгрии и Японии и команда Страсбургского северно-восточного университета и Международного космического университета Франции. В качестве награды их спутники будут запущены на специальных условиях.
Как писал News.ru ранее, замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова Владимир Минлигареев сообщил, что Росгидромет нуждается в 14 гелиогеофизических спутниках для обеспечения независимости в получении информации о космической погоде.
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Наука и техника , Росгидромет , РИА Новости
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