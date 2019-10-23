Россия бесплатно доставит на орбиту итальянский спутник

Компания «Главкосмос пусковые услуги» отправит вместе с южнокорейским аппаратом CAS-500-1 на космическую орбиту спутник SIMBA, созданный в Римском университете Сапиенца.

Аппарат, предназначенный для отслеживания передвижений и поведения животных в Кенийском национальном парке, победил в конкурсе, который проводили «Главкосмос пусковые услуги» и Международная федерация астронавтики. Об этом объявила директор по маркетинговым коммуникациями российской компании Мила Савельева, передаёт РИА Новости.

Второе и третье места заняли команда студентов из Словакии, Венгрии и Японии и команда Страсбургского северно-восточного университета и Международного космического университета Франции. В качестве награды их спутники будут запущены на специальных условиях.