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В Самарской области обнаружили средневековое судно 

Вести.Ru 2 часа назад
В Самарской области обнаружили средневековое судно
Фото: www.vesti.ru
Старинную ладью нашли на дне Волги под Самарой. Ученые установили возраст находки — корабль затонул еще до эпохи Ивана Грозного. Судно обнаружили вблизи Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка. Туда было организовано несколько экспедиций.
Самарские ученые вместе с водолазами и московскими коллегами изучали старинный объект, сообщает телеканал "Россия 24". Обследование вели под водой на глубине 10 метров с помощью специальной техники — подводных ультразвуковых сканеров и подводного робота.
Результат исследователей поразил. Размер затонувший лодки — около полусотни метров в длину и 20 в ширину. Находка в хорошем состоянии. На кадрах видно хорошо сохранившиеся корму, цепи и старинные канаты.
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Наука и техника , Иван Грозный , Самара , Самарская Область
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