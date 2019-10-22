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Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Фото: Ralf Manteufel/GFDL 1.2/wikipedia.org
Украинское конструкторское бюро «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко готово передать Китаю ключевые технологические наработки по самолёту Ан-225 «Мрия». Технологии по самому большому в мире транспортнику, созданному во времена СССР, помогут Пекину в разработке подобных самолётов.
Кроме того, китайские авиапредприятия смогут сэкономить большое количество времени, людских и финансовых ресурсов, сообщает Sohu.
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
В настоящее время в мире существует лишь один лётный экземпляр Ан-225.
Ранее News.ru сообщал, что Ан-225 продолжает использоваться Украиной для грузоперевозок по всему миру. США имеют большой парк транспортной авиации, но для доставки тяжёлых грузов привлекают «тучного ангела милосердия». Самолёт сверхбольшой грузоподъёмности Ан-225 установил новый рекорд. Борт выполнил беспосадочный 13-часовой перелёт из Гостомеля в калифорнийский Окленд, преодолев расстояние 9800 км.
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Наука и техника , Китай
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