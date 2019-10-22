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Огонь с неба: ученые выяснили подробности гибели динозавров 

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Огонь с неба: названы подробности гибели динозавров
Фото: pixabay
Приблизительно 65 миллионов лет назад кислотная среда в океане изменилась внезапно, что могло произойти лишь после падения метеорита.
Причиной гибели 75% животного мира на Земле, в том числе и динозавров, на границе мела и палеогена стал именно астероид. К такому выводу пришли ученые-геологи во главе с Михаэлем Хенеганом из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (Германия).
Специалисты изучили известковые раковины одноклеточных морских водорослей фораминифер, благодаря чему было установлено: приблизительно 65 миллионов лет назад кислотная среда в океане изменилась внезапно, что могло произойти лишь после падения метеорита и никак не связано с вулканической активностью.
По мнению исследователей, глобальную катастрофу вызвало падение небесного тела размером около 10 километров. Специалисты убеждены, что именно в результате этого катаклизма образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
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