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Шестой палец впервые нашли у мадагаскарского примата 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
У мадагаскарского примата нашли шестой палец
Фото: Youtube
Биологи обнаружили шестой палец у животного под названием Мадагаскарская руконожка. Об этом сообщает American Journal of Physical Anthropology.
Примат обитает исключительно на острове Мадагаскар. Этот вид также занесен в Красную книгу. В длину тело маленького животного достигает 36-44 см, а вес приближен к отметке в три килограмма.
Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США) заявил, что шестой палец у руконожки обнаружили впервые. Выяснилось, что дополнительный палец помогает животному хвататься за ветки при передвижении.
Остальные пять пальцев эволюционировали в длинные и тонкие. Благодаря им животное может добывать себе пищу — личинками, которые прячутся очень глубоко под кору деревьев.
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Наука и техника , Мадагаскар
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