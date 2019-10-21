Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Обладателям смартфонов дали советы
Фото: РИА Новости
Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, через 30 лет половина жителей Земли будет иметь близорукость. По словам Павловой, это заболевание называют эпидемией века. Для профилактики близорукости врач посоветовала своевременно обращаться к офтальмологам.
"До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза", — заявила Павлова в эфире "Радио 1".
По ее словам, основные причины ухудшения зрения — чтение с экрана смартфона с близкого расстояния, неправильное освещение или поза человека.
"Главная проблема — это перегрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи", — пояснила врач.
Кроме того, синий свет от дисплея может вызвать макулодистрофию — заболевание, при котором поражается сетчатка глаза.
Павлова порекомендовала в случае ухудшения зрения соблюдать режим зрительной нагрузки и не спать рядом со смартфоном. Если по какой-то причине приходится все время пользоваться гаджетом, необходимо чаще отворачиваться от экрана и смотреть вдаль.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ Врачи потеряли пациентку в томографе Врачи потеряли пациентку в томографе
Комментарии
Наука и техника , Татьяна Павлова , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана15
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото234
Сын депутата Госдумы избил человека
Сын депутата Госдумы избил человека54
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Мать Заворотнюк заметили на кладбище11
На Украине может появиться свой Нью-Йорк
На Украине может появиться свой Нью-Йорк5
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
01:00
Бузова купила квартиру за 120 миллионов рублей
Шоу-бизнес
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
01:14
При эвакуации ТЦ забыли про кинозал с детьми
Происшествия Пожары
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
05:18
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
Шоу-бизнес
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
01:52
Раскрыта тайна захоронения жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
00:21
После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
Происшествия
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение