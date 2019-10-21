Обладателям смартфонов дали советы

Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения , через 30 лет половина жителей Земли будет иметь близорукость. По словам Павловой, это заболевание называют эпидемией века. Для профилактики близорукости врач посоветовала своевременно обращаться к офтальмологам.

"До сих пор не установлено, сколько времени можно сидеть за экраном телефона. Это зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза", — заявила Павлова в эфире "Радио 1".

По ее словам, основные причины ухудшения зрения — чтение с экрана смартфона с близкого расстояния, неправильное освещение или поза человека.

"Главная проблема — это перегрузка мышцы, отвечающей за работу вблизи", — пояснила врач.

Кроме того, синий свет от дисплея может вызвать макулодистрофию — заболевание, при котором поражается сетчатка глаза.

Павлова порекомендовала в случае ухудшения зрения соблюдать режим зрительной нагрузки и не спать рядом со смартфоном. Если по какой-то причине приходится все время пользоваться гаджетом, необходимо чаще отворачиваться от экрана и смотреть вдаль.