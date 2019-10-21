Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Решена тысячелетняя загадка зловещего свечения в небе 

Lenta.ru 36 минут назад
Решена тысячелетняя загадка зловещего свечения в небе
Фото: globallookpress.com
Японские исследователи пришли к выводу, что 2600 лет назад произошла мощная геомагнитная буря, вызванная повышенной солнечной активностью. Точная дата явления была определена на основе исторических источников, в которых описаны странные красные облака над Месопотамией. Об этом сообщает издание Science Alert.
О возможном пике солнечной активности в середине VII века до нашей эры стало известно из предыдущих работ, в том числе анализа изотопов углерода в годичных кольцах деревьев и следов радиоактивны частиц во льдах Гренландии. Чтобы точнее определить время геомагнитной бури, ученые обратились к записям астрологов Ассирии и Вавилона. Свидетельства о странных небесных явлениях, которые рассматривались как дурные предзнаменования, сохранились в виде глиняных табличек, на которых иногда отмечались даты наблюдений.
Исследователи перевели ряд клинописей, датированных VII и VIII веками и наткнулись на три упоминания о красном свечении, красном небе или облаках, которые могут быть интенсивным полярным сиянием. Таблички были подписаны именами авторов — Иссар-Шуму-Арешем (Issār-šumu-ēreš), Набу-Аше-Эрибой (Nabû-aḫḫē-erıba) или Закиру (Zākiru) — и относились к историческому периоду 679-655 годы до нашей эры. Это совпадает с результатами датировки годичных колец, содержащих повышенные концентрации изотопа углерода-14.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Последние новости
Под Москвой нашли тела новых жертв банды Шишкана Под Москвой нашли тела новых жертв банды Шишкана Минобороны отреагировало на данные о сбое на испытаниях ядерной триады Минобороны отреагировало на данные о сбое на испытаниях ядерной триады Медведев охарактеризовал российскую экономику Медведев охарактеризовал российскую экономику
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Найдены тела новых жертв банды Шишкана44
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины
Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины133
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае108
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент
На испытаниях ядерной триады произошел еще один инцидент14
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал59
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
01:00
На дне реки найден легендарный «Экскалибур»
Наука и техника
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
01:52
Найдены тела новых жертв банды Шишкана
Происшествия Криминал
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
02:31
«Хаос и обрушение стран становятся нормой»
В мире Армия
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение