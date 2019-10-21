Ученые зафиксировали новый геофизический феномен — «штормовые землетрясения»

За многие десятилетия геофизических наблюдений ученые довольно хорошо изучили ураганы и землетрясения. Однако совсем недавно им пришлось столкнуться с новым явлением, ранее неизвестным науке — «штормовыми землетрясениями», когда мощные ураганы вызывают сейсмическую активность, которая может продолжаться в течение часов и даже дней. По словам геофизика из университета штата Флорида Вэньюань Фаня, в северо-восточных районах США на протяжении штормового сезона ураганы передают энергию океану, а она, в свою очередь, через огромные волны взаимодействует с сушей, порождая в ней сейсмическую активность.

Вэньюань Фань и его команда проанализировали данные наблюдений за последние 12 лет и зафиксировали более 14000 штормовых землетрясений у берегов США, Канады и в Мексиканском заливе.

Для подтверждения неизвестного ранее природного феномена наверняка потребуются дополнительные исследования, однако ученые уверены, что он также встречается в Западной Европе и Западной Австралии.

По оценкам исследователей, штормовые землетрясения представляют собой нечеткие сейсмические сигналы, возникающие от взаимодействия океана и суши, которые раньше воспринимались, как фоновые шумы. Они могут мигрировать вместе с ураганами, формируя точечные сейсмические источники с магнитудой до 3,5 баллов.

К счастью, штормовые землетрясения неопасны. По словам ученых, полученная о них информация дает ценные исходные данные для исследования структуры Земли в прибрежных районах.