Apple может работать над «умным» кольцом

В недавно одобренной патентной заявке компании Apple описывается небольшое устройство, которое предназначено для ношения на пальце.

Согласно патенту (заявка на него была подана уже давно, но опубликован документ был лишь теперь), «умное» кольцо может включать, в частности, процессор, микрофон и модуль для беспроводного подключения, а также небольшую сенсорную поверхность. По задумке Apple, такое устройство, по-видимому, не должно использоваться в одиночном режиме — оно может быть, скорее, удобным носимым гаджетом для ряда функций и для управления iPhone и iPad. Взаимодействие с кольцом могло бы происходить при помощи сенсорной области, а также с помощью голосовых команд виртуальному помощнику Siri.