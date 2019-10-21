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Apple может работать над «умным» кольцом 

Популярная механика 2 часа назад
Apple может работать над «умным» кольцом
Фото: Популярная механика
В недавно одобренной патентной заявке компании Apple описывается небольшое устройство, которое предназначено для ношения на пальце.
Согласно патенту (заявка на него была подана уже давно, но опубликован документ был лишь теперь), «умное» кольцо может включать, в частности, процессор, микрофон и модуль для беспроводного подключения, а также небольшую сенсорную поверхность. По задумке Apple, такое устройство, по-видимому, не должно использоваться в одиночном режиме — оно может быть, скорее, удобным носимым гаджетом для ряда функций и для управления iPhone и iPad. Взаимодействие с кольцом могло бы происходить при помощи сенсорной области, а также с помощью голосовых команд виртуальному помощнику Siri.
Разумеется, в данном случае речь идет лишь о патентной заявке — и станет ли Apple когда-либо выпускать такое устройство (которое, возможно, могло бы получить название iRing), неизвестно. Стоит отметить, что совсем недавно компания Amazon уже представила «умное» кольцо Echo Loop, с интегрированным голосовым ассистентом Alexa (оно не имеет сенсорной панели, и управлять им нужно только при помощи голоса).
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Наука и техника , Гаджеты , Amazon , Apple
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