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Африканская жаба мимикрирует под габонскую гадюку 

Индикатор 1 час назад
Найдена маскирующаяся под гадюку жаба
Фото: Konrad Mebert
Исследователи обнаружили, что обитающая в Демократической Республике Конго жаба Sclerophrys channingi способна замаскироваться под ядовитую габонскую гадюку Bitis gabonica, чтобы спастись от хищников. Посвященная открытию публикация появилась в Journal of Natural History.
«По нашему предположению, это пример бейтсовской мимикрии, когда безвредный вид притворяется опасным или ядовитым, чтобы избежать нападения хищников, — отмечает сотрудник Техасского университета в Эль-Пасо Эли Гринбаум. — Чтобы полностью проверить нашу гипотезу, нам нужно было продемонстрировать, что таким образом амфибия может обмануть хищников. Сделать это в дикой природе очень трудно: такие жабы встречаются очень редко. Однако, основываясь на многочисленных доказательствах, представленных в нашем исследовании, мы уверены, что наша гипотеза о мимикрии верна».
Ученые сравнили жабу-жителя дождевых лесов Центральной Африки и гадюку, ареал обитания которой — Африка южнее Сахары. Анализируя живые экземпляры, а также сохранившиеся музейные образцы, ученые обнаружили, что цветовая гамма и форма тела жабы сходны с формой головы гадюки. Среди наиболее отличительных сходных черт — два темно-коричневых пятна и темно-коричневая полоса, которая проходит вниз по спине жабы, треугольная форма тела, резкий контраст между загорелой спиной и темно-коричневыми боками, а также необычайно гладкая для жабы кожа. Поскольку габонская гадюка способна вызывать смертельные укусы, потенциальные хищники, вероятно, избегают похожих на этих змей жаб.
В отличии от многих других животных Sclerophrys channingi имитирует не только внешность. Если габонская гадюка чувствует угрозу, она часто наклоняет голову и издает долгий, громкий предупреждающий свист, прежде чем нанести настоящий удар. В ходе наблюдений ученые увидели, как эта жаба может издавать такой же шипящий звук.
Даже самая лучшая маскировка будет работать только в том случае, если охотящиеся на безвредный вид хищники знакомы с ядовитым. Исследователи сравнили ареалы жабы и гадюки в Демократической Республике Конго и обнаружили, что Sclerophrys channingi, по-видимому, не встречается в районах, где отсутствует габонская гадюка. Было выявлено 11 мест в восточных тропических лесах, где ареалы обоих видов перекрываются.
Используя данные генетического анализа, ученые оценили примерное время образования обоих видов. Оказалось, что они появились примерно в одно и то же время в раннем плиоцене около четырех-пяти млн лет назад. Учитывая их сходный внешний вид, поведение и перекрывающееся географическое распределение, жабы и гадюки, вероятно, сосуществовали вместе, что еще больше подтверждает гипотезу мимикрии.
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Наука и техника , Конго
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