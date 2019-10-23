Россия строит специальный корабль для космических туристов

Сергей Крикалев. Корабль "Союз" для полета туристов на Международную космическую станцию будет доработан так, чтобы им мог управлять только один профессиональный космонавт, а не экипаж из командира и двух бортинженеров, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса"

Ранее сообщалось, что компания Space adventures подписала контракт с "Роскосмосом" на постройку корабля "Союз" для полета туристов к МКС в 2021 году.

"В специализированной миссии у нас корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одним человеком, а какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее", — сказал Крикалев в кулуарах Международного астронавтического конгресса.

При этом он уточнил, что пока нет контрактов с теми, кто полетит на корабле. Известно лишь, что командиром станет опытный космонавт. Кроме того, корабль может и вовсе быть адаптирован для полета без стыковки к МКС.

Корабль, участники полета на котором еще не определены, строится на деньги Space adventures.