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Россия строит специальный корабль для космических туристов 

РИА Новости + ещё 7
Корабль "Союз" для полета туристов на Международную космическую станцию будет доработан так, чтобы им мог управлять только один профессиональный космонавт, а не экипаж из командира и двух бортинженеров, заявил журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
Ранее сообщалось, что компания Space adventures подписала контракт с "Роскосмосом" на постройку корабля "Союз" для полета туристов к МКС в 2021 году.
"В специализированной миссии у нас корабль дорабатывается для того, чтобы проще было управлять одним человеком, а какие-то режимы не будут дублированы так, как они должны быть дублированы. Доработки касаются интерфейса, чтобы одному человеку было бы удобнее", — сказал Крикалев в кулуарах Международного астронавтического конгресса.
При этом он уточнил, что пока нет контрактов с теми, кто полетит на корабле. Известно лишь, что командиром станет опытный космонавт. Кроме того, корабль может и вовсе быть адаптирован для полета без стыковки к МКС.
Корабль, участники полета на котором еще не определены, строится на деньги Space adventures.
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Комментарии8
Наука и техника , Видео , Сергей Крикалев , Роскосмос , Space Adventures
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