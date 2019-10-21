Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инженер NASA разработал концепт двигателя, разгоняющегося до скорости света 

Ferra.ru 42 минуты назад
Разработан концепт «немыслимого» двигателя
Фото: Ferra.ru
Инженер Nasa Дэвид Бернс поделился новым концептом ракетного двигателя, позволяющего разгоняться практически до скорости света без топлива. Новая концепция получила название "спиральный двигатель", а ее создатель заявляет, что устройство "сможет обойти законы физики".
По мнению Бернса, данный двигатель сможет самостоятельно достигнуть 99% скорости света, если будет владеть достаточным временем и энергией. На основании данных, которые были опубликованы на официальном сайте Nasa, ясно, что концепция предусматривает лазейку в специальной теории относительности, чтобы обойти ограничения законов физики.
Но данная разработка накладывает определенные сложности, ведь для ее реализации потребуется 200— метровая конструкция с диаметром в 12 метров, а также мощный источник энергии. Также, двигателю необходима среда без трения или же вакуум, а на его разгон могут уйти годы или и вовсе десятилетия.
”Все инерционные системы ускорения, насколько мне известно, никогда не работали в среде без трения. Эта машина в отличие от других использует особую теорию относительности, что усложняет ситуацию, но к сожалению всегда существует принцип «действие-противодействие». ”, — прокомментировал исследователь из Дрезденского технического университета Мартин Тажмар.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
Ferra.ru: последние новости
Xiaomi запустила продажу своих первых мониторов Xiaomi запустила продажу своих первых мониторов Армия США подтвердила изучение предметов «инопланетного происхождения» Армия США подтвердила изучение предметов «инопланетного происхождения» Обнаружена связь между излучением от смартфонов и быстрым старением Обнаружена связь между излучением от смартфонов и быстрым старением
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Дэвид Бернс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае55
Убийца школьницы дал признательные показания
Убийца школьницы дал признательные показания19
На полицейского напали с ножом в Москве
На полицейского напали с ножом в Москве26
Талызина перенесла ишемическую атаку
Талызина перенесла ишемическую атаку1
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой1041
Видео
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
00:48
Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае
Происшествия Катастрофы
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес Другое
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение