Разработан концепт «немыслимого» двигателя

Инженер NASA разработал концепт двигателя, разгоняющегося до скорости света

Инженер Nasa Дэвид Бернс поделился новым концептом ракетного двигателя, позволяющего разгоняться практически до скорости света без топлива. Новая концепция получила название "спиральный двигатель", а ее создатель заявляет, что устройство "сможет обойти законы физики".

По мнению Бернса, данный двигатель сможет самостоятельно достигнуть 99% скорости света, если будет владеть достаточным временем и энергией. На основании данных, которые были опубликованы на официальном сайте Nasa, ясно, что концепция предусматривает лазейку в специальной теории относительности, чтобы обойти ограничения законов физики.

Но данная разработка накладывает определенные сложности, ведь для ее реализации потребуется 200— метровая конструкция с диаметром в 12 метров, а также мощный источник энергии. Также, двигателю необходима среда без трения или же вакуум, а на его разгон могут уйти годы или и вовсе десятилетия.