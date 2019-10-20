В США активизировалась «тектоническая бомба»

Разлом Гарлок может уничтожить военные базы на юге США . В стране впервые за полтысячи лет началось активное движение геологического разлома Гарлок. Оно способно вызвать землетрясение в восемь баллов и уничтожить армейские и гражданские объекты. О возможной угрозе сообщает научный журнал Science

В новом исследовании ученые из Калифорнийского технологического института и лаборатории НАСА обнаружили, что разлом Гарлок, который проходит по северному краю пустыни Мохаве, с июля сместился на 2 см.

Исследователи использовали данные сейсмометра и спутниковые наблюдения.

Смещение было вызвано серией землетрясений в районе Риджкреста в Калифорнии. Они произошли минувшим летом.

Проснувшийся Гарлок может вызвать мощное землетрясение и причинить огромный вред Американская пресса пишет, что вызванный им масштабный катаклизм способен уничтожить близлежащие военные базы, а также нефтяные заводы и сельскохозяйственные районы Калифорнии.

«Это удивительно, поскольку мы никогда не видели активности разлома Гарлок. Но он внезапно изменил поведение. Мы не знаем, что это значит», — заявил Захари Росс, ведущий автор исследования.

Фактически, открытие ученых означает, что небольшие локализованные землетрясения могут влиять на разломы и создавать риск возникновений более крупных землетрясений.

Гарлок (Garlock Fault) — геологический разлом длиной около 250 км. Проходит по территории юго-западных штатов США.