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В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв 

Газета.Ru 1 час назад
В США активизировалась «тектоническая бомба»
Фото: Reuters
Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.
Сообщается, что движению тектонического разлома способствовала серия землетрясений в американском городе Риджкрест в июле 2019 года, когда за двумя крупными толчками в 6,4 и 7,1 балла последовали около тысячи менее сильных. Такая сейсмическая активность разбудили разлом Гарлок, который не проявлял активности около 500 лет.
В результате, прогнозирование землетрясений в настоящее время практически невозможно, поскольку движения земной коры в данном районе не исследованы, а значит непредсказуемы.
В Калифорнии объявили о запуске системы раннего оповещения о землетрясениях. Собранные при помощи датчиков данные о сейсмической активности в штате, будут передаваться на мобильные устройства граждан, чтобы дать людям хотя бы несколько десятков секунд для принятия мер защиты.
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Наука и техника , Наука , Происшествия , Риджкрест
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