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Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5» 

РИА Новости 2 часа назад
Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
В сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что корабль "Орел" будет проходить летные испытания на ракете тяжелого класса "Ангара-А5П" с космодрома Восточный, а не на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур, как планировалось ранее.
В материалах госкорпорации на госзакупках отмечается, что разработку эскизного проекта на космический комплекс с кораблем "Орел" и ракетой среднего класса "Союз-5" на Байконуре, начавшуюся в декабре 2018 года, планируется продолжить и завершить к октябрю 2020 года.
Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030 — высадка российских космонавтов на ее поверхность.
В настоящее время Ракетно-космическая корпорация "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5П" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй — полноценным многоразовым (10 полетов) кораблем для летных испытаний и последующей эксплуатации. -0-
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКК Энергия , Байконур
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