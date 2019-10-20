Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.

В сентябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил, что корабль "Орел" будет проходить летные испытания на ракете тяжелого класса "Ангара-А5П" с космодрома Восточный, а не на ракете "Союз-5" с космодрома Байконур , как планировалось ранее.

В материалах госкорпорации на госзакупках отмечается, что разработку эскизного проекта на космический комплекс с кораблем "Орел" и ракетой среднего класса "Союз-5" на Байконуре, начавшуюся в декабре 2018 года, планируется продолжить и завершить к октябрю 2020 года.

Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется на 2023 год на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030 — высадка российских космонавтов на ее поверхность.