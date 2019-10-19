NASA показало «портал в другое измерение»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Объект, выглядящий как кадр из фантастического фильма, заснял космический телескоп Hubble.

Галактика NGC 4380 выглядит как кадр из фантастического фильма, закручиваясь, как портал в другое измерение, — отметили в NASA.

Как отмечают специалисты, спиральная галактика — явление обычное и достаточно распространённое во Вселенной. Подобные объекты представляют собой скопления миллиардов звёзд. Галактики имеют форму диска, часто — с выпуклым центром, что и делает их похожими на «летающие тарелки».

Как писал News.ru, астрофизики нашли объяснение тому, как первые чёрные дыры Вселенной росли со скоростью, «нарушающей» все возможные теоретические пределы. В этом учёным помогли наблюдения за центром галактики NGC 1068. Ключ к загадке оказался в том, что чёрную дыру могут окружать не один, а два кольца из газа и пыли, вращающиеся в противоположных направлениях. Почти все учёные считают, что в центре каждой галактики находится сверхмассивная чёрная дыра, которая непрерывно поглощает раскалённый газ и пыль из окружающего пространства.