NASA показало «портал в другое измерение» 

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Объект, выглядящий как кадр из фантастического фильма, заснял космический телескоп Hubble.
Галактика NGC 4380 выглядит как кадр из фантастического фильма, закручиваясь, как портал в другое измерение, — отметили в NASA.
Как отмечают специалисты, спиральная галактика — явление обычное и достаточно распространённое во Вселенной. Подобные объекты представляют собой скопления миллиардов звёзд. Галактики имеют форму диска, часто — с выпуклым центром, что и делает их похожими на «летающие тарелки».
Как писал News.ru, астрофизики нашли объяснение тому, как первые чёрные дыры Вселенной росли со скоростью, «нарушающей» все возможные теоретические пределы. В этом учёным помогли наблюдения за центром галактики NGC 1068. Ключ к загадке оказался в том, что чёрную дыру могут окружать не один, а два кольца из газа и пыли, вращающиеся в противоположных направлениях. Почти все учёные считают, что в центре каждой галактики находится сверхмассивная чёрная дыра, которая непрерывно поглощает раскалённый газ и пыль из окружающего пространства.