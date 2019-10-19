Утвержден проект Национального космического центра

М. Хуснуллин: Высота здания Национального космического центра в Москве будет достигать порядка 200 м

Фото: Роскосмос

Высота здания Национального космического центра, строительство которого планируют завершить в Москве в течение трех лет, будет достигать порядка 200 м. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Роскосмос «Мы полностью сделали и утвердили концепцию архитектуры, провели конкурс на здание Национального космического центра. Это порядка 250 тыс. кв. м, высота башни — порядка 200 м. Она выглядит, знаете, как ракета трехгранная, устремленная в небо. Достаточно красивая концепция. Сегодня мы уже сделали проектную подготовку территории. Компания «Мосинжпроект» вошла в строительство фундамента. В адресной инвестиционной программе выделены на это средства, команда сформирована. И мы в рамках развития всей территории Мневниковской поймы сделаем хороший, один из лучших микрорайонов Москвы», — сказал М. Хуснуллин. Роскосмос Ранее М. Хуснуллин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве завершат не позднее 2022 г. Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в свою очередь отметил, что что здание будет выполнено в форме ракеты. По словам М. Хуснуллина, площадь здания Национального космического центра может составить порядка 250 тыс. кв. м. Согласно комплексному плану развития московской площадки Государственного космического научно-производственного центра им. М. Хруничева, Национальный космический центр расположится на ул. Мясищева на земельном участке площадью 9,9 га. Также в рамках реорганизации территории планируется создать образовательный комплекс, он займет участок площадью 2,1 га. Помимо этого, участок жилой застройки площадью 3,82 га предлагается вовлечь в столичную программу реновации.

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