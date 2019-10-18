Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные выяснили, что древние существа умели «вставать в очередь» 

News.ru + ещё 5 5 часов назад
Древние существа умели «вставать в очередь»
Фото: globallookpress.com
Древние членистоногие существа — трилобиты — умели организовываться со своими сородичами и выстраиваться в своеобразные «очереди». К такому выводу пришли учёные после изучения обнаруженных в Марокко отпечатков тел этих древних существ.
По сообщению исследователей, данная находка показывает, насколько рано среди членистоногих появились коллективные формы поведения. Дело в том, что трилобиты обитали на планете Земля 480 миллионов лет назад.
Они жили ещё в начале палеозойской эры. Трилобиты, выстраиваясь «в очереди», скорее всего помогали этим незрячим животным или быстрее достигать нерестилища, или выживать в опасной среде, коллективно избегая штормов или источники токсинов, — приводит слова учёных научный журнал Scientific Reports.
Как отмечают исследователи, за многие миллионы лет эволюционного процесса огромное количество животных выработало удивительно сложные стратегии поведения, которые они могут менять на ходу в зависимости от текущей ситуации. К примеру, многие перелетные птицы могут не только летать в форме клина или линии при движении на зимовье, но и «рассыпаться» по местности, если они сталкиваются с хищниками.
Ранее News.ru сообщал, что захоронение ребёнка, скончавшегося в возрасте 9-10 лет, обнаружили на берегу реки Ангара научные сотрудники Иркутского государственного университета. По оценкам археологов, останкам примерно пять тысяч лет. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Министерства науки и высшего образования.
Необычность находки заключается в том, что ребёнок был расположен в могиле в сидячем положении. Ранее археологи уже обнаруживали подобные захоронения в Воронежской области, однако они относились к эре верхнего палеолита (10–40 тысяч лет назад).
Навязывание содома обществу: соседу не понравились шторы
News.ru: последние новости
Десятки лет считавшийся вымершим тасманийский волк замечен в Австралии Десятки лет считавшийся вымершим тасманийский волк замечен в Австралии Роскосмос показал фото Крыма «вверх ногами» Роскосмос показал фото Крыма «вверх ногами» Росгидромету нужно 14 спутников для мониторинга космической погоды Росгидромету нужно 14 спутников для мониторинга космической погоды
Комментарии
Наука и техника , Марокко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны получило новые баллистические ракеты
Минобороны получило новые баллистические ракеты79
Вован и Лексус напугали губернатора Аляски
Вован и Лексус напугали губернатора Аляски5
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции
Кремль отреагировал на соглашение США и Турции124
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Лукашенко назвал причину «мордобоя на площадях»
Из-за денег: Почему сестры Хачатурян убили отца
Из-за денег: Почему сестры Хачатурян убили отца56
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
06:08
Миллер доложил Медведеву о переговорах с Украиной
В мире Политика
Бочкаревой назначили наказание
04:16
Бочкаревой назначили наказание
Шоу-бизнес
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
01:53
Недодали взятку: как брали начальника полиции в Москве
Происшествия Статьи
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
06:33
Новая версия скандала в онкоцентре Блохина
Общество
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
02:03
Мать убитой из-за Audi девушки потребовала казнить виновных
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение