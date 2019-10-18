Учёные выяснили, что древние существа умели «вставать в очередь»

Древние членистоногие существа — трилобиты — умели организовываться со своими сородичами и выстраиваться в своеобразные «очереди». К такому выводу пришли учёные после изучения обнаруженных в Марокко отпечатков тел этих древних существ.

По сообщению исследователей, данная находка показывает, насколько рано среди членистоногих появились коллективные формы поведения. Дело в том, что трилобиты обитали на планете Земля 480 миллионов лет назад.

Они жили ещё в начале палеозойской эры. Трилобиты, выстраиваясь «в очереди», скорее всего помогали этим незрячим животным или быстрее достигать нерестилища, или выживать в опасной среде, коллективно избегая штормов или источники токсинов, — приводит слова учёных научный журнал Scientific Reports.

Как отмечают исследователи, за многие миллионы лет эволюционного процесса огромное количество животных выработало удивительно сложные стратегии поведения, которые они могут менять на ходу в зависимости от текущей ситуации. К примеру, многие перелетные птицы могут не только летать в форме клина или линии при движении на зимовье, но и «рассыпаться» по местности, если они сталкиваются с хищниками.

Ранее News.ru сообщал, что захоронение ребёнка, скончавшегося в возрасте 9-10 лет, обнаружили на берегу реки Ангара научные сотрудники Иркутского государственного университета. По оценкам археологов, останкам примерно пять тысяч лет. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Министерства науки и высшего образования.

Необычность находки заключается в том, что ребёнок был расположен в могиле в сидячем положении. Ранее археологи уже обнаруживали подобные захоронения в Воронежской области, однако они относились к эре верхнего палеолита (10–40 тысяч лет назад).