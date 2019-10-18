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В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь 

РИА Новости + ещё 1 22 минуты назад
Назван ущерб от мощных солнечных бурь
Фото: © Fotolia / cglightNing
Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
"Сильное воздействие космической погоды способно уничтожить космические аппараты и привести спутниковых операторов к многомиллиардным ущербам. Вспышка (на Солнце) в октябре 2003 года привела к потере японского спутника ADEOS-2", — сказал он.
Ученый отметил, что в периоды высокой гелиогеофизической активности общее количество неисправностей в бортовых системах космических аппаратов и нарушений обмена управляющей и целевой информацией возрастает в 2-4 раза, что резко сокращает время целевого применения спутников.
"Анализ показал, что более 50% неисправностей, а по отдельным системам — до 90%, происходят из-за воздействий космической среды на бортовую аппаратуру спутников. При этом более 80% таких неисправностей повлияли на выполнение аппаратом целевых задач", — добавил он.
По словам Минлигареева, в периоды высокой солнечной активности резко возрастают ошибки прогнозирования движения спутников.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Росгидромет , РИА Новости
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